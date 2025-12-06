بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى

18 حجم الخط

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأموريات الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية و7 آخرين، في قضية رشوة الضرائب الكبرى لاستغلالهم لمناصبهم كقيادات بمصلحة الضرائب المصرية، في تقاضي رشاوى من بعض الشركات في مقابل التغاضي عن الإجراءات الضريبية الخاصة بهذه الشركات ووصل المتهمون إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي رشوة، وتقديمها والوساطة فيها مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية والتلاعب في مستندات تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

التحقيقات في قضية رشوة الضرائب الكبرى

وكشفت التحقيقات في قضية رشوة الضرائب الكبرى عن تفاصيل اتهام رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأموريات الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية و7 آخرين لاستغلالهم لمناصبهم كقيادات بمصلحة الضرائب المصرية، في تقاضي رشاوى من بعض الشركات في مقابل التغاضي عن الإجراءات الضريبية الخاصة بهذه الشركات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول تسلم 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها عبر أحد التطبيقات البنكية.

أما المتهم الثاني بصفته مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ من المتهم الخامس على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بوساطة المتهم الثامن، 75 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بإحدى شركات دور العرض السينمائي.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الثالث بصفته محاسب قانوني حر ومالك مكتب للمحاسبة، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن الرشوة موضوع الاتهام.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الرابع محاسب قانوني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع، الرشوة موضوع الاتهام الوارد.

وأقرت التحقيقات بأن المتهم الخامس قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول والثاني بوساطة المتهم الثامن الرشوة موضوع الاتهام.

بالنسبة لما جاء بخصوص المتهم السادس، قدم وعدا بإعطاء موظف عمومي “المتهم الأول" بوساطة المتهم التاسع الرشوة موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين السابع والثامن والتاسع توسطا في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

