شباب الشرقية: حققنا 176 بطولة و127 برنامجا رياضيا خلال 2025

نجحت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقيةخلال عام 2025، في تنظيم 176 بطولة إلى جانب تنفيذ 127 برنامجا رياضيا بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه استثمارات في المجال، كما تمكنت من الوصول إلى 51 ألفًا و807 من الشباب والفتيات للتثقيف الرياضي والثقافي داخل مراكز الشباب والأندية التابعة لها.

الوصول إلى 51,807 شباب وفتيات

وكشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن ان إدارة البرلمان والتعليم المدني قامت بتنفيذ ١٤٤ فعالية ونشاطًا نجحت من خلالها في الوصول إلى ٥١،٨٠٧ شباب وفتيات داخل مراكز الشباب والاندية التابعة في تجربة عملية هدفت إلى نشر الوعي السياسي والاجتماعى وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة

ونوهت وكيل وزارة الشباب بالشرقية، عن أن مشاركة الفتيات شكلت حضورا لافتا بعدد ٢٧،٠٠٧ فتيات بنسبة تجاوزت ٥٠% من إجمالي المستفيدين بما يعكس نجاح برامج تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

بدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم وتمكين الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من حراك واسع في الأنشطة الشبابية والرياضية والتوعوية هو نتاج رؤية متكاملة تتبناها الوزارة لبناء الإنسان المصري، وتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية ورياضية شاملة.

