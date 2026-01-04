الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب الشرقية: حققنا 176 بطولة و127 برنامجا رياضيا خلال 2025

مديرية شباب الشرقية
مديرية شباب الشرقية
18 حجم الخط

نجحت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقيةخلال عام 2025، في تنظيم 176 بطولة إلى جانب تنفيذ 127 برنامجا رياضيا بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه استثمارات في المجال، كما تمكنت من الوصول إلى 51 ألفًا و807 من الشباب والفتيات للتثقيف الرياضي والثقافي داخل مراكز الشباب والأندية التابعة لها. 

شباب الشرقية: 70 أسرة تشارك في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية

 الوصول إلى 51,807 شباب وفتيات 

وكشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة  الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن ان  إدارة البرلمان والتعليم المدني قامت بتنفيذ ١٤٤ فعالية ونشاطًا نجحت من خلالها في الوصول إلى ٥١،٨٠٧ شباب وفتيات داخل مراكز الشباب والاندية التابعة  في تجربة عملية هدفت إلى نشر الوعي السياسي  والاجتماعى وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية. 

وكيل وزارة الشباب والرياضة 

ونوهت وكيل وزارة الشباب بالشرقية، عن أن مشاركة الفتيات شكلت حضورا لافتا بعدد ٢٧،٠٠٧  فتيات بنسبة تجاوزت ٥٠% من إجمالي المستفيدين بما يعكس نجاح برامج تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا.

شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

بدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم وتمكين الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من حراك واسع في الأنشطة الشبابية والرياضية والتوعوية هو نتاج رؤية متكاملة تتبناها الوزارة لبناء الإنسان المصري، وتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية  ورياضية شاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مراكز الشباب الاندية التابعة استثمارات رياضية مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 2400 حالة بعدد من المراكز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

شباب الشرقية: 70 أسرة تشارك في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية

شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية