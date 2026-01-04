الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد ممدوح يشترط زيادة مشاهده بفيلم “شقو 2”

محمد ممدوح
محمد ممدوح
18 حجم الخط

يعكف القائمون على الجزء الثاني من فيلم “شقو”، على التجهيزات النهائية للعمل والذى من المقرر البدء في تصوير أحداثه قريبًا.

وعلمت فيتو أن الفنان محمد ممدوح أحد أبطال العمل اشترط أن يتم زيادة مشاهده في الأحداث، لتكون مساوية للفنان عمرو يوسف.

ومن المفترض أن تستغرق التحضيرات عدة أسابيع، حتى يتمكن المخرج كريم السبكي من تصوير المشاهد الأولى للعمل داخل وخارج مصر، كما أنه من المتوقع أن يعرض الفيلم بموسم الصيف السينمائي المقبل.

كانت منصة شاهد الرقمية أعلنت عن حصولها على حقوق عرض فيلم الأكشن “شقو” الذي ظل متربعا على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري، بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024.

ويعرض الفيلم عبر منصة شاهد للمرة الأولى، عقب رفعه من دور العرض السينمائى، فيما تعمل الشركة المنتجة للعمل على تقديم جزء ثانٍ من العمل عقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر وقت عرضه.

فيلم شقو 2

من المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل، وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

فيلم شقو

تدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد ممدوح شقو 2 عمرو يوسف فيلم شقو 2 اخبار الفن

مواد متعلقة

عمرو يوسف يضع اللمسات النهائية لبدء تصوير "شقو 2"

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية