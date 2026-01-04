محمد ممدوح يشترط زيادة مشاهده بفيلم “شقو 2”

18 حجم الخط

يعكف القائمون على الجزء الثاني من فيلم “شقو”، على التجهيزات النهائية للعمل والذى من المقرر البدء في تصوير أحداثه قريبًا.

وعلمت فيتو أن الفنان محمد ممدوح أحد أبطال العمل اشترط أن يتم زيادة مشاهده في الأحداث، لتكون مساوية للفنان عمرو يوسف.

ومن المفترض أن تستغرق التحضيرات عدة أسابيع، حتى يتمكن المخرج كريم السبكي من تصوير المشاهد الأولى للعمل داخل وخارج مصر، كما أنه من المتوقع أن يعرض الفيلم بموسم الصيف السينمائي المقبل.

كانت منصة شاهد الرقمية أعلنت عن حصولها على حقوق عرض فيلم الأكشن “شقو” الذي ظل متربعا على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري، بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024.

ويعرض الفيلم عبر منصة شاهد للمرة الأولى، عقب رفعه من دور العرض السينمائى، فيما تعمل الشركة المنتجة للعمل على تقديم جزء ثانٍ من العمل عقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر وقت عرضه.

فيلم شقو 2

من المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل، وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

فيلم شقو

تدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

