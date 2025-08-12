موعد عرض فيلم شقو على منصة Watch it

كشفت منصة Watch It عن توفيرها لفيلم شقو قريبًا، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا وقت عرضه في دور العرض السينمائي وشارك في بطولته نخبة من النجوم.

وسوف توفر منصة Watch It فيلم شقو يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس.

فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.

فيلم شقو 2

وتعمل الشركة المنتجة للعمل على تقديم جزء ثان من شقو عقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر وقت عرضه، ومن المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل، وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

