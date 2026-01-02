الجمعة 02 يناير 2026
عمرو يوسف يضع اللمسات النهائية لبدء تصوير "شقو 2"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
بدأ الفنان عمرو يوسف التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني لـ فيلم “شقو”، حيث اجتمع مؤخرًا بالمنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، لوضع اللمسات النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير.

ومن المفترض أن تستغرق التحضيرات عدة أسابيع، حتى يتمكن المخرج كريم السبكي من تصوير المشاهد الأولى للعمل داخل وخارج مصر، كما أنه من المتوقع أن يعرض الفيلم بموسم الصيف السينمائي المقبل.

كانت منصة شاهد الرقمية أعلنت عن حصولها على حقوق عرض فيلم الأكشن “شقو” الذي ظل متربعا على المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري، بفارق كبير عن منافسيه من أفلام عيد الفطر 2024.

ويعرض الفيلم عبر منصة شاهد للمرة الأولى، عقب رفعه من دور العرض السينمائى، فيما تعمل الشركة المنتجة للعمل على تقديم جزء ثان من شقو عقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر وقت عرضه.

فيلم شقو 2

ومن المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل، وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

فيلم شقو

تدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

أبطال فيلم شقو إيرادات شقو تصوير فيلم شقو

