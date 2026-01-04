الأهلي والزمالك راحة، مواعيد مباريات الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس الرابطة، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقا.

وحصل الأهلي والزمالك علي راحة في هذه الجولة من بطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من كأس الرابطة

الأحد 4 يناير

طلائع الجيش ضد فاركو - 5 مساءً

حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 8 مساءً

الاثنين 5 يناير

المقاولون ضد الاتحاد السكندري - 4 مساءً

المصري ضد سموحة - 4 مساءً

البنك الأهلي ضد وادي دجلة - 8 مساءً

الثلاثاء 6 يناير

الجونة ضد بتروجت - 5 مساءً

إنبي ضد سيراميكا - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد زد - 8 مساءً

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

يشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

