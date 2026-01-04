الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

من "طراز مجهول"، كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا، فيتو
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.


وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها: "أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخًا باليستيًا مجهولا باتجاه بحر اليابان (بحر الشرق)". دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع في اليابان بأنه تم رصد إطلاق صاروخ باليستي مفترض أطلقته كوريا الشمالية يعتقد أنه سقط بالفعل.

وفي السنوات الأخيرة، زادت بيونج يانج بشدّة من وتيرة تجاربها الصاروخية، وكانت آخر تجربة اختبرت فيها صواريخ باليستية، في نوفمبر الماضي.

وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الديمقراطية باتجاه بحر الشرق في 7 نوفمبر العام الماضي.


ويرى خبراء أن تلك الاختبارات هدفها تحسين قدرات الاستهداف الدقيق لتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلًا عن تجربة أسلحة قبل تصديرها على الأرجح إلى روسيا.

ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في تصريح له، خلال آخر زيارة لمصنع الذخائر، إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للأسلحة الموجهة التكتيكية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قام الزعيم الكوري الشمالي بسلسلة من الزيارات لمصانع الأسلحة، بالإضافة إلى غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وأشرف كيم جونج أون على اختبارات الصواريخ قبل المؤتمر التاسع لحزب العمال الذي سيعقد العام المقبل لتحديد الأهداف السياسية الرئيسية.
 

