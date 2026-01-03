حفيد مؤسس الزمالك: الهدف حاضر دائمًا وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026

18 حجم الخط

وجه جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك، رسالة خاصة إلى جماهير نادي الزمالك وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة على تأسيس القلعة البيضاء.

وقال حفيد مرزباخ في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كما تعلمون، كان عمي الأكبر صاحب فكرة إنشاء نادٍ رياضي، وحملت الفكرة في بدايتها اسم نادي قصر النيل، وتم تنفيذها رسميًا في الخامس من يناير عام 1911، أي منذ مئة وخمسة عشر عامًا".

وأضاف: "منذ ذلك التاريخ، واصل النادي مسيرته في النمو والتطور، محافظًا على قيمه الأصيلة الفخر والروح الرياضية والطموح".

وتابع: "على مدار سنوات طويلة، حقق نادي الزمالك سجلًا استثنائيًا من الإنجازات، ليس فقط في كرة القدم بل أيضًا في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات على مستوى العالم".

وواصل حديثه: "كانت البداية قوية في كرة القدم، حين توّج الزمالك بأول نسخة من كأس مصر عام 1922 في القاهرة، وهو الإنجاز الذي كرره النادي أيضًا في العام الأخير".

وأوضح: "خلال الموسم الحالي، يحتل الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري، ولا يزال ينافس بقوة على لقب كأس مصر، إضافة إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "يبقى الهدف حاضرًا دائمًا… وهو الطموح نحلم بألقاب جديدة في عام 2026، في ظل نظام اللعب الجديد المكوّن من مرحلتين، كما يجب أن يكون التأهل إلى كأس العالم للأندية بنظامه الجديد ضمن طموحاتنا"..

كأس الأمم الأفريقية

وفي هذه الفترة، تتجه الأنظار إلى المنتخبات الوطنية، حيث تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية حاليًا في المغرب، ويستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة منتخب بنين في الدور الثاني.

وبالحديث عن المنتخبات، قال: "فأنا من مواليد بلجيكا، مثل جدي، ومع وجود مباراة مرتقبة في كأس العالم 2026 بين بلجيكا ومصر، والمقرّر إقامتها يوم 15 يونيو 2026، فستكون لحظة صعبة بالنسبة لي، لأنها مواجهة بين دولتين هما الأقرب إلى قلبي، لكن في النهاية… الفائز الحقيقي سيكون هو الرياضة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.