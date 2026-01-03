أول ظهور لـ قمر الذئب العملاق فى سماء السيدة عائشة (صور)

18 حجم الخط

رصدت عدسة " فيتو" اكتمال قرص القمر بسماء السيدة عائشة والذى ظهر بدرا كامل الاستدارة حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس.



وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن القمر أشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.



وأوضح تادرس أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا فى 1 وحتى 5 يناير.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت كما يُعرف أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد الكريسماس.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.



تزين سماء الليلة وهى من زخات الشهب المتوسطة

كما تظهر زخة شهب الرباعيات وتزين سماء الليلة وهى من زخات الشهب المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى40 شهاب في الساعة عند الذروة في الظروف المثالية للرؤية وهي ظلمة السماء وصفاء الجو.



و تدخل الشهب الأرض في مخلفات مذنب قديم (2003 EH1) الذي يتقاطع مداره مع مدار كوكب الأرض وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب عموما يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.



و تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Boots (بؤوتس) وهو سبب تسميتها، ولكن لسوء الحظ يكون القمر بدرا طوال الليل في تلك الليلة مما يعمل على قلة رؤية الكثير من الشهب

