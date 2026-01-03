رئيس جامبيا يثمِّن إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول

18 حجم الخط

أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره لمستوى التعاون القائم في المجال الصحي، مثمناً إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول والدعم المصري المقدم في هذا الصدد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، لا سيما في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية



