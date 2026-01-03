أسعار الذهب اليوم السبت في السوق المحلي وتأثير أحداث فنزويلا

18 حجم الخط

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها وعقب ساعات من اعتقال الولايات المتحدة الأمريكية رئيس فنزويلا حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا يقترب من الـ 20 جنيه في الجرام الواحد.

الذهب عيار 24: سجل نحو 6702 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5865 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5027 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 46920 جنيها في محلات الصاغة.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لأفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين، في ظل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025، واستمرار هذا الزخم مع مطلع عام 2026.

الفضة طفرة.. والذهب على العرش

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن معدن الفضة حقق طفرة قوية في أسعاره خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأهم وأقوى المعادن النفيسة.

احداث فنزويلا اليوم السبت 2026

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الأمور لم تتضح بعد بشكل نهائي بشأن الأحداث الجارية في فنزويلا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفذ استراتيجية تم وضعها قبل أيام من التحرك العسكري.

وأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "إن البلطجة الأمريكية بدأت منذ فترة، إذ تتصرف الولايات المتحدة وكأنها ملكت العالم، ترامب يتحدث وكأنه الملك، ويجب أن ينصاع له الجميع، وإلا سيكون هناك تدخل عسكري".

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن ما يحدث يعد مخالفًا للقانون الدولي وكل الأعراف، خاصة أن فنزويلا دولة ذات سيادة، ويجب ألا تتعرض للهجوم سواء على رئيسها أو على مؤسسات الدولة.

من جانبها، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، في بث تلفزيوني عبر القناة الحكومية VTV، أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين والعسكريين والمدنيين، ووصفت ما حدث بأنه:

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقال مادورو واقتياده خارج البلاد.

