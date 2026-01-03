روسيا تدين الهجمات العسكرية الأمريكية على فنزويلا وتطالب واشنطن بوقف التصعيد

18 حجم الخط

أدانت روسيا العدوان الأمريكي المسلح على فنزويلا، مؤكدة أنه في ظل الظروف الراهنة، “من الأهمية بمكان، قبل كل شيء، منع المزيد من التصعيد والتركيز على إيجاد مخرج من هذا الوضع عبر الحوار”.

وبحسب وكالة “تاس”، أعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة إزاء العدوان المسلح الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا.

وقالت في وقت سابق من اليوم: “شنت الولايات المتحدة عدوانا مسلحا على فنزويلا، الأمر الذي أثار قلقا بالغا وإدانة شديدة. إن الذرائع التي تم الاستناد إليها لتبرير هذه الأعمال لا أساس لها من الصحة. لقد طغى العداء الأيديولوجي على الاعتبارات العملية، وعلى الرغبة في بناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية”.

استعداد روسي للبحث عن حلول

وأضافت: “ننطلق من فرضية أن جميع الشركاء الذين قد تكون لديهم مطالبات ضد بعضهم البعض يجب أن يسعوا إلى حل مشاكلهم من خلال حلول قائمة على الحوار. ونحن على استعداد لدعمهم في هذا المسعى”.

وأكدت موسكو ضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي هدام، مضيفة: “أمريكا اللاتينية يجب أن تبقى منطقة سلام، كما أعلنت ذلك عام 2014. وبدورها، يجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها باستقلالية تامة، بعيدا عن أي تدخل خارجي هدام، فضلا عن التدخل العسكري”.

وشدد البيان على تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي ودعمها لنهج قيادته البوليفارية الرامية إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة للبلاد.

عدوان عسكري وحشي

والسبت، صرح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو بأن الولايات المتحدة شنت هجمات على منشآت مدنية وعسكرية في كاراكاس، واصفًا تصرفات واشنطن بالعدوان العسكري.

من جهتها، أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، اليوم السبت، أنها لا تعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم “دليل على أن مادورو على قيد الحياة”، عقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وبحسب جريدة “فاينانشيال تايمز”، قالت رودريجيز: “في ظل هذا الهجوم الوحشي، لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس، ونطالب حكومة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة”.

وزير الدفاع الفنزويلي يتعهد بالمقاومة

ونقلت الجريدة عن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو اتهامه للولايات المتحدة بارتكاب “عدوان عسكري إجرامي”.

وقال بادرينو إن بلاده “تعرضت لعدوان عسكري إجرامي من قبل الحكومة الأمريكية. وشرفنا وواجبنا وتاريخنا ينادينا، والنصر حليفنا لأنه مقرون بالعقل والكرامة. وسننتصر”.

توقعات بارتفاع سوق النفط

وتوقعت “فاينانشيال تايمز” البريطانية ارتفاع أسعار النفط جراء الهجوم الأمريكي على صادرات فنزويلا.

وقال المحلل في شركة “إن إس تي فاينانشيال” شاول كافونيك: “إن أسعار النفط سترتفع نتيجة المخاوف من أن يؤثر الصراع في فنزويلا على صادراتها النفطية التي تبلغ نحو 800 ألف برميل يوميا”.

وأضاف كافونيك: إن “تغيير النظام في فنزويلا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نمو الصادرات لتصل إلى 3 ملايين برميل يوميا مع رفع العقوبات وعودة الاستثمارات الأجنبية”، وإن كان ذلك مقرونا بتداعيات الهجمات العسكرية الأمريكية.

سوق نفط مضطرب

وأمس الجمعة، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فنزويلا، لكنها أنهت اليوم على انخفاض. وأغلق خام برنت القياسي عند 60.75 دولارا للبرميل، بانخفاض قدره 10 سنتات.

وقال محلل السلع في إدارة الثروات لدى مؤسسة “يو بي إس”: إن احتمال انتهاء القيود الأمريكية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار عند افتتاح الأسواق، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح أكثر خلال الفترة القادمة، في إشارة إلى احتمالات اضطراب سوق النفط.

