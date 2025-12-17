تنسيقية الأحزاب: استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بدمياط

18 حجم الخط

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجان الاقتراع في الدائرة الثانية بدمياط حيث شهدت استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط انتظام سير العملية الانتخابية وتنظيم دخول وخروج المواطنين من اللجان.



غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء العملية الانتخابية.



جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.



جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.

