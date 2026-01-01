الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول قرار للسكك الحديدية في 2026

قطار
قطار
18 حجم الخط
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن قرارها بتخصيص عربات إضافية لعدد من قطارات المسافات الطويلة في الأيام المحددة من الشهر الجاري، وذلك بناءً على مستند رسمي صادر عن الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل – الإدارة العامة للحركة المركزية (قطارات)، وذلك في إطار الحرص على تحسين خدمات النقل وتلبية احتياجات الركاب في بداية العام الجديد.

أولًا: قطارا 90 و91 إكسبريس (القاهرة / أسوان)

تم إضافة 2 عربة ثالثة تهوية علاوة (1–2) إلى قطار 90 المتجه من القاهرة إلى أسوان في أيام 4 و5 و7 و8 يناير فقط.

يتم الحجز على هذه العربات من خلال الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات – مسافات طويلة.

أما بالنسبة لعودة العربات إلى قطار 91، فسيتم في أيام 5 و7 و8 و9 يناير، مع طرح المقاعد المتاحة للجمهور بنهاية الرحلة، على أن تترك العربتان مركزهما عند وصول القطار إلى القاهرة يوم 10 يناير 2026.

ثانيًا: قطار 1008 إكسبريس (الإسكندرية / أسوان)

قررت الهيئة تخصيص 2 عربة ثالثة تهوية إضافية لقطار 1008 المتجه من الإسكندرية إلى أسوان في أيام 1 و4 و5 و6 يناير فقط.
يتم الحجز عبر إدارة التسويق والمبيعات المختصة.

ثالثًا: قطارا 1203 و833 إكسبريس

تم إضافة 2 عربة ثالثة تهوية علاوة إلى قطار 1203 المتجه من شبرا الخيمة إلى الإسكندرية يوم 3 يناير.
وفي نفس اليوم، سيتم عودة العربات إلى قطار 1008، ليصبح إجمالي العربات المتاحة للحجز 4 عربات.
وفي ليلة 4/5 يناير، سيتم إرجاع العربتين إلى قطار 833 المتجه من أسوان إلى القاهرة، مع طرح المقاعد المتاحة للجمهور.
وستترك العربتان مركزهما عند وصول القطار إلى القاهرة.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة على تسهيل السفر للمواطنين وتوفير المزيد من السعة في القطارات خلال فترات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الادارة المركزية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads