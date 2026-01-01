أول قرار للسكك الحديدية في 2026

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن قرارها بتخصيص عربات إضافية لعدد من قطارات المسافات الطويلة في الأيام المحددة من الشهر الجاري، وذلك بناءً على مستند رسمي صادر عن الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل – الإدارة العامة للحركة المركزية (قطارات)، وذلك في إطار الحرص على تحسين خدمات النقل وتلبية احتياجات الركاب في بداية العام الجديد.

أولًا: قطارا 90 و91 إكسبريس (القاهرة / أسوان)

تم إضافة 2 عربة ثالثة تهوية علاوة (1–2) إلى قطار 90 المتجه من القاهرة إلى أسوان في أيام 4 و5 و7 و8 يناير فقط.

يتم الحجز على هذه العربات من خلال الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات – مسافات طويلة.

أما بالنسبة لعودة العربات إلى قطار 91، فسيتم في أيام 5 و7 و8 و9 يناير، مع طرح المقاعد المتاحة للجمهور بنهاية الرحلة، على أن تترك العربتان مركزهما عند وصول القطار إلى القاهرة يوم 10 يناير 2026.

ثانيًا: قطار 1008 إكسبريس (الإسكندرية / أسوان)

قررت الهيئة تخصيص 2 عربة ثالثة تهوية إضافية لقطار 1008 المتجه من الإسكندرية إلى أسوان في أيام 1 و4 و5 و6 يناير فقط.

يتم الحجز عبر إدارة التسويق والمبيعات المختصة.

ثالثًا: قطارا 1203 و833 إكسبريس

تم إضافة 2 عربة ثالثة تهوية علاوة إلى قطار 1203 المتجه من شبرا الخيمة إلى الإسكندرية يوم 3 يناير.

وفي نفس اليوم، سيتم عودة العربات إلى قطار 1008، ليصبح إجمالي العربات المتاحة للحجز 4 عربات.

وفي ليلة 4/5 يناير، سيتم إرجاع العربتين إلى قطار 833 المتجه من أسوان إلى القاهرة، مع طرح المقاعد المتاحة للجمهور.

وستترك العربتان مركزهما عند وصول القطار إلى القاهرة.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة على تسهيل السفر للمواطنين وتوفير المزيد من السعة في القطارات خلال فترات الذروة.

