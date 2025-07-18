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حوادث

النيابة تحقق مع طبيب تجميل شهير بعد اتهامه بالتسبب في تشوهات وجه فتاة فرنسية

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

 قررت جهات التحقيق فتح تحقيقات في البلاغ المقدم من فتاة فرنسية ضد طبيب تجميل شهير بمنطقة المعادي، تتهمه فيه بالتسبب في تشوهات بالوجه نتيجة لخطأ طبي أثناء عملية تجميلية.

وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي، أكدت فيه أنها خضعت لعملية تفريغ الفيلر من أسفل العينين لدى الطبيب، لكن المفاجأة كانت عندما اكتشفت أن الطبيب استخدم أداة "كانيولا" غير مناسبة وكبيرة الحجم، ما أدى إلى تهتك الأنسجة الجلدية وحدوث تشوهات في وجهها.

 

وأضافت الفتاة في بلاغها أن الطبيب حاول التهرب من المسؤولية ولم يسلمها فيديو العملية إلا بعد ضغوط متكررة، حيث أظهر الفيديو التفاصيل الكاملة للعملية وتورط الطبيب في الخطأ الطبي.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، واستدعاء الطبيب المعني للتحقيق معه، كما تم التحفظ على الفيديو الذي يوثق العملية. وتواصل النيابة جمع الأدلة والشهادات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6040 لسنة 2025 إداري المعادي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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النيابة العامة منطقة المعادى قسم شرطة المعادي

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