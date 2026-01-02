قرارات مصيرية جديدة للممثل الكوري جو يون وو

18 حجم الخط

أعلن الممثل الكوري الجنوبي جو يون وو عن اتخاذه قرارين مصيريين في مسيرته وحياته الخاصة، حيث كشف عن عزمه اعتزال التمثيل نهائيا بالتزامن مع إعلان خطط زواجه، لينهي بذلك مسيرة فنية استمرت قرابة 15 عاما.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وجه جو يون وو رسالة مؤثرة لمتابعيه، بدأها بتهنئتهم بالسنة الجديدة قبل أن يفصح عن قراره الصعب. وأوضح الممثل أنه التقى بشريكة حياته التي يصفها بـ "الإنسانة الغالية"، وهو ما دفعه بعد تفكير عميق إلى اتخاذ قرار الاعتزال لبناء حياة أسرية هادئة.

وجاء في نص بيانه: "لقد أمضيت 15 عاما أركز فيها على التمثيل فقط منذ ظهوري الأول في سن الحادية والعشرين. كانت سنوات غالية جدا على قلبي، ولهذا السبب تداولت هذا القرار بحذر لفترة طويلة قبل مشاركته معكم".

وأشار جو يون وو إلى أن عروسه المستقبلية هي صديقته المقربة التي رافقته لأكثر من أربع سنوات، مؤكدا رغبته في حماية هذه العلاقة وبناء حياة مليئة بالسعادة معها، وطلب من الجمهور والمحبين مباركة هذه الخطوة الجديدة في حياته.

الممثل جو يون وو

يغادر جو يون وو الساحة الفنية تاركا خلفه بصمة مميزة منذ بدايته عام 2011 عبر دراما "Flower Boy Ramyun Shop". وخلال مسيرته، شارك في مجموعة من الأعمال الناجحة التي حققت شعبية واسعة، أبرزها The Heirs، وHwarang، بالإضافة لDating Agency: Cyrano، وTomorrow’s Cantabile

ويذكر أن آخر ظهور درامي له كان في عام 2023 من خلال مسلسل "Not Others"، ليكون هذا العمل بمثابة مسك الختام لمسيرة مهنية دامت عقد ونصف من الزمن.

