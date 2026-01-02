الجمعة 02 يناير 2026
إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة

رمد المنصورة، فيتو
نجح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنصورة في إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة، أعادت الأمل لمريض في استعادة نعمة الإبصار، لتواصل المستشفى دورها في تقديم خدمة علاجية متخصصة لمرضى العيون، في أول أيام العام الجديد، وضمن المبادرة الرئاسية لتوفير القرنيات.

 رمد المنصورة من أكثر مستشفيات قطاع الطب العلاجي إجراءً لعمليات زراعة القرنية

يأتي هذا النجاح امتدادًا لما حققته المستشفى خلال الفترات الماضية، حيث تُعد مستشفى رمد المنصورة من أكثر مستشفيات قطاع الطب العلاجي إجراءً لعمليات زراعة القرنية، بفضل توافر الخبرات الطبية والتجهيزات اللازمة واستمرار العمل ضمن المبادرات الرئاسية.

 

وجرى إجراء العملية تحت رعاية  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة.

شارك في إجراء العملية فريق طبي ضم الدكتور ناصر عمر المتولي، والدكتورة مروة نبيه الشاهيني، إلى جانب استشاري التخدير الدكتورة أمل أبو ليلة، وهيئة التمريض سارة السيد ودينا عبد الله، وفني الصيانة محمد سليمان، وتحت إشراف تمريضي من شيماء عادل.

وأعرب  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لجهود الفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، مشيدًا بروح العمل الجماعي والدقة في الأداء، ومؤكدًا أن استمرار هذه النجاحات يعكس حرص الأطقم الطبية على تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى، مع تمنياته بمزيد من النجاحات خلال العام الجديد.

الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور حموده الجزار المبادرات الرئاسية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية مدير عام الطب العلاجى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفي رمد المنصورة لام قطاع الطب العلاجي عمليات زراعة القرنية

