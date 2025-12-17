البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية

18 حجم الخط

في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، قام البنك الزراعي المصري، بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف القضاء على قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية.

وذلك لتمكين المرضى غير القادرين من استعادة أبصارهم، وتخفيف معاناتهم أثناء فترات الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار، لتخفيف المعاناة عن مرضى الحالات الحرجة والجراحات العاجلة.

تغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين

وبموجب البروتوكول، يدعم البنك الزراعي المصري، تغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين، ومساعدتهم على استعادة أبصارهم، من خلال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتوفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، ما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية.

قام بتوقيع البروتوكول، ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، والدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعدد من قيادات البنك، ووزارة الصحة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد محمد أبو السعود، أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة جديدة للتأكيد على الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، في دعم قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في دعم المبادرات الرائدة، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تيسير الحصول عليها، مُثمنًا الدور الانساني لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار، لتخفيف معاناة المرضى غير القادرين، وإجراء العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة بأعلى جودة، وفي أسرع وقت ممكن.

وأوضح أبو السعود، أنه بموجب بروتوكول التعاون، يساهم البنك خلال المرحلة الأولى في شراء القرنية لأكثر من 250 حالة، من خلال هيئة الشراء الموحد بالتنسيق مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث يتم إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية، والأهلية والخاصة، وذلك حرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومساعدتهم على استعادة نعمة الإبصار.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عبد العاطي، أن هذا البروتوكول يُمثل تتويجًا لجهود التعاون بين وزارة الصحة، والقطاع المصرفي، في دعم المبادرات الصحية، والتخفيف من معاناة المرضى، وتوفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع شريحة المرضى المستفيدين، والمساهمة في تقليل فترات الانتظار للحالات الحرجة، ومن بينها عمليات زراعة القرنية.

وأشار إلى أن التعاون مع البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية ساهم في تنفيذ نحو 750 عملية زراعة قرنية، ستكتمل لأكثر من 1000 حالة بدعم البنك الزراعي المصري، ما يؤدي إلى تقليل فترة الانتظار، لعمليات زراعة القرنية لأقل من شهرين، بعد أن كان يصل لسنوات، وهو إنجاز كبير يحسب للجهات المساهمة في تلك المبادرة.

وقالت ميرا يوسف: " نفخر بمساهمتنا في هذه المبادرة الرائدة، لتحقيق حلم مئات المرضى المحرومين من نعمة الإبصار لسنوات طويلة، ومساعدتهم في استعادة الأمل والقدرة على الحياة بصورة طبيعية، وذلك من خلال مساهمة البنك الزراعي المصري في القضاء على قوائم الانتظار لعمليات زراعة القرنية".

وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، لدعم المبادرات الصحية، وتوفير رعاية صحية كريمة للفئات الأولى بالرعاية، مُثمنة جهود الأستاذة غادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، في اختيار المبادرات الإنسانية التي يدعمها القطاع المصرفي، والتي تستهدف إحداث تنمية بشرية متكاملة، لبناء المواطن المصري، وتحسين جودة حياته.

