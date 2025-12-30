مصرفي عن خفض أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه: البنوك ليست مؤسسات خيرية (فيديو)

18 حجم الخط

أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، أن التضخم ليس مسئولية البنك المركزي، ولكن الحكومة لها دور كبير فى تنفيذ السياسات المالية، ويجب تشخيص الأزمة وهناك قصور فى الإنتاج مقابل الاستيراد.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن الدولة تستورد بقيمة ما يعادل 9 مليارات شهريا، فالبنوك ليست مؤسسة خيرية فهي ملك مساهمين، وأشتروا أسهم فى البنك لكي يربحوا".



وأضاف: " البنوك تحقق ارباح بالمليارات، وإدارة البنك مكلفة بتنمية رأسمال المساهمين"، متابعا: " على المواطن إلا ينتظر شء من البنوك لأنها مؤسسات ربحية".



وأوضح: " على حاملي الشهادات الثابتة، التوجه إلى البنوك التى تمنح 16%، وأتساءل من 10 سنوات، كانت فائدة 14%، وهذا ليس من فترة طويلة وكان المودعون مبسوطين بها جدا".



وتابع: " الدولة خرجت من أزمة وحلول هذه الأزمة لن تحل فى عامين، ومصر من أكبر الدول التى عانت من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وهناك دول استطاعت الخروج من هذه الأزمات بسرعة، والدولة المصرية تعاني من أزمة حقيقية فى نقص الإنتاج، والكرة فى ملعب الحكومة".



كانت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.

قرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري لتنخفض بنحو 1% على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل 3 سنوات ليصبح 16% سنويًا، بدلًا من 17%، بدورية صرف شهرية.

كما خفض البنك العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: لتصبح بنسب 21% للسنة الأولى، 15.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالثة.

وأصبح العائد بعد تعديله على الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي يبلغ 22% للعام الأول، 17.50% للعام الثاني، و13% للعام الثالث.

وأكد البنك الأهلي المصري أن تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتواكب السياسات النقدية الراهنة.

وأوضح بنك مصر في بيان أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.