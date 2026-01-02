عبد الملك بن سراج، عالم حافظ على علوم اللغة العربية في اللحظات الحرجة للأندلس

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1009 توفى عبد الملك بن سراج، أحد أهم أعلام الأندلس الذين أسهموا في تشكيل الوعي اللغوي والعلمي في الغرب الإسلامي، بمرحلة كانت تشهد ازدهارًا معرفيًّا يقابله اضطراب سياسي عميق، ولم يكن ابن سراج صاحب سلطة أو منصب، لكنه امتلك نفوذًا من نوع آخر هو "العلم واللغة".

من هو عبد الملك بن سراج؟

ينتمي عبد الملك بن سراج إلى جيل العلماء الذين نشأوا في بيئة أندلسية مزدهرة بالمعرفة، حيث امتزجت الثقافة العربية الإسلامية بالتقاليد المحلية، وازدهرت علوم اللغة والنحو والفقه.

وعرف بوصفه عالمًا لغويًّا، وارتبط اسمه بحركة علمية واسعة هدفت إلى تثبيت قواعد العربية وصيانتها في بيئة بعيدة جغرافيًّا عن مركز الخلافة.

ولم يكن ابن سراج وافدًا على العلم، بل نتاج منظومة تعليمية متكاملة، جعلت من الأندلس واحدة من أهم مراكز الإنتاج العلمي في العالم الإسلامي.

مكانة ابن سراج العلمية

برز عبد الملك بن سراج في ميدان اللغة، في وقت كانت العربية تمثل أكثر من مجرد أداة تواصل، بل وعاء للهوية والدين والعلم وإسهاماته اللغوية جاءت في سياق الدفاع عن سلامة اللسان العربي، وضبطه قواعديًّا، في مواجهة التعدد اللغوي والثقافي الذي ميَّز المجتمع الأندلسي.

وساهمت أعماله وتعاليمه في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة علم وإدارة، وأسهمت في نقل التراث اللغوي المشرقي إلى الغرب الإسلامي، مع مراعاة الخصوصية المحلية.

كواليس رحيل عبد الملك بن سراج والأثر

مع وفاته، فقدت الأندلس واحدًا من رموزها اللغويين الذين عملوا بصمت، بعيدًا عن صخب السلطة، في قلب معركة الحفاظ على المعرفة، لذا امتد أثر بن سراج العلمي عبر تلاميذه والمؤلفات التي نُقلت عنه.

