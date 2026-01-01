الخميس 01 يناير 2026
تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الرؤية، تحذير من الشبورة على هذه الطرق غدا

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة قد تصل لحد الضباب مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ في الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

 

أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

طقس رأس السنة، برودة شديدة وأمطار ورياح مثير للأتربة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

