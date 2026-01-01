2.4 مليون مواطنا تقدموا لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان أن عدد المتقدمين بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بلغ حوالي 2.4 مليون مواطنًا من 2014 وحتى الآن، وقد بلغ عدد المتقدمين منذ يوليو ٢٠٢٤ وحتى تاريخه ضمن إعلانات "سكن كل المصريين" بنحو ٧٤٣ ألف متقدم، كما تم تخصيص 695 ألف وحدة منذ 2014 وحتى الآن، وقد بلغ الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ حوالي ١٠١ ألف وحدة سكنية.

وبلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمدن الجديدة والظهير الصحراوي 85%، بينما بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمحافظات 15%، وفي إطار سعي الصندوق إلى دمج البعد البيئي ضمن منظومة الإسكان، تم التركيز على تطوير وحدات سكنية صديقة للبيئة وفق المعايير المحلية والدولية، ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بدعم أهداف التنمية المستدامة ومواجهة آثار تغيرات المناخ.

وأعطت الوزارة حيز كبير من اهتمامها في توفير احتياجات السكان وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسين: الأول وهو المعني بتوفير وحدات سكنية جديدة، والثاني الخاص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات في إطار مبادئ المخطط الإستراتيجي القومي 2052، وبإضافة مساحات تلك المدن الجديدة إلى الحيز العمراني المعمور والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية فقد تحقق الهدف القومي والوصول إلى 14% من مساحة الجمهورية مناطق معمورة بالسكان والأنشطة الاقتصادية.

تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون و469.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة أخرى، ومستهدف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى.

