تعهد بزواجها، إخلاء سبيل مالك فندق بالواحات استدرج عاملة لديه وتعدى عليها

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل مالك فندق بالواحات البحرية، بعد تعهده بالزواج من فتاة رسميًّا، عقب استدراجها والتعدي عليها.

وتقدمت فتاة ببلاغ للعقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، اتهمت فيه مالك فندق، بالتعدي عليها مستغلًّا عملها في الفندق ملكه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ألقى المقدم مصطفى فودة رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة، كما تم عرض مقدمة البلاغ على جهات التحقيق، حيث ذكرت في أقوالها، أن المتهم تعدى عليها وعرض عليها الزواج لتقرر النيابة إخلاء سبيلهما، عقب تعهد مالك الفندق بزواجها رسميًّا.

