براءة 3 أشخاص من تهمة التعدي على شخص بالواحات

18 حجم الخط

قضت محكمة مستأنف الجيزة ببراءة 3 أشخاص من تهمة التعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة له في الواحات البحرية.

وكانت محكمة الجيزة قد قضت بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في حكم أول درجة، بتهمة التعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة له، كما أمرت بمصادرة السلاح والزمتهم بالمصروفات الجنائية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

ووجهت النيابة للمتهمين محمود. ن وناصر. ن، وسحر. ش، أنهما بدائرة قسم الواحات البحرية، ضربوا عمدًا المجني عليه محمد. ي بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ​أثر خلاف فيما بينهم بأن توجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده به، وكالوا له ضربات بواسطة أداة "عصا" استقرت بيده اليسرى، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءتها عاهة مستديمة تمثلت في إصابته بإعاقة في نهاية حركتي الكف والبطح وإعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، تقدر نسبة الإصابة (١٥%) خمسة عشر في المائة.

​أحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبتقرير الطب الشرعي بالكشف الطبي على المجني عليه محمد. ي، تبين إصابته بإعاقة دائمة بحركات الركبتين، وكذلك إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة (15%).

​وهو الأمر المعاقب عليها بالمواد ٢٤٠/١ و٢٤٠/٢ من قانون العقوبات والمواد ١/١ و٥٠/٢ مكرر/أ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨١ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم ٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٤٦ لسنة ٢٠٠٧.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.