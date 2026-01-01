تامر حسين يؤدي مناسك العمرة مع بداية العام الجديد

18 حجم الخط

أدى الشاعر الغنائي تامر حسين مناسك العمرة، مع بداية العام الجديد 2026.

ونشر تامر حسين صورا له من الأراضي المقدسة عبر حسابه على منصة إكس وكتب قائلا: أحلى بداية للسنة من أطهر مكان على وجه الأرض ودعيت لكُل حبايبى بالصحة والستر وتحققوا اللى بتتمنوه وعقبالكم جميعًا ربنا يتقبل آمين.

وانتهى تامر حسين مؤخرا من كتابة أغنية جديدة يتعاون فيها مع الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، حيث عكف فريق العمل على تسجيل الأغنية بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وتعيد الأغنية التعاون بين الجريني ووليد سعد بعد النجاحات التي حققاها معًا من قبل.

أزمة الشعراء والملحنين

وفي وقت سابق علق تامر حسين على أزمة الشعراء والملحنين مع جهاز المصنفات الفنية بشأن الصيغة الجديدة لتنازلات الأغاني، قائلًا في تصريح خاص لـ"فيتو": “الموضوع في طريقه للحل، وإن شاء الله يتم حسمه بشكل نهائي يوم الإثنين المقبل”.

ووجه تامر حسين، رسالة لزملائه من الشعراء والملحنين محذرًا إياهم من اعتماد الصيغة الجديدة التي أُدخلت على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن الهدف منها لا يرتبط بحقوق المبدعين بل يخدم أغراضًا أخرى تمامًا بعيدة عن حماية حقوق المؤلفين.

