الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

استياء صناع الموسيقى من صيغة المصنفات الفنية الجديدة حول الأغاني

عزيز الشافعي وتامر
عزيز الشافعي وتامر حسين

أعرب عدد من المؤلفين والملحنين عن غضبهم الشديد، بسبب الصيغة الجديدة التي وضعتها المصنفات الفنية في التنازلات عن الأغاني.

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة لزملائه من الشعراء والملحنين محذرًا إياهم من اعتماد الصيغة الجديدة التي أُدخلت على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن الهدف منها لا يرتبط بحقوق المبدعين بل يخدم أغراضًا أخرى تمامًا بعيدة عن حماية حقوق المؤلفين.

موجة غضب من المصنفات الفنية

وطالب الشاعر من الجهات المختصة إجراء تعديل مناسب وعادل يحفظ حقوق المبدعين، داعيًا إلى توضيح أسباب هذا التغيير المفاجئ في الصيغة المعتمدة، متسائلًا: هل جاء التغيير استجابة لشكاوى معينة، أم أنه مجرد قرار إداري بلا مبررات واضحة؟

بينما قال الشاعر والملحن عزيز الشافعي: "الإدارة العامة لحق المؤلف بتقترح صيغة 
تنازل تضيع بيه حق المؤلف، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء على رأي المتنبي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موجة غضب من المصنفات الفنية المؤلفين و الملحنين الشاعر الغنائي تامر حسين

الأكثر قراءة

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لأسرة الشهيد خالد شوقي (صورة)

بعد سرقة نمر أنوسة كوتة، هل تتورط مدربة الأسود الشهيرة في أزمة قانونية جديدة؟

قرار مفاجئ للأهلي حول استمرار النحاس مديرا فنيا للفريق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads