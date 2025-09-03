استياء صناع الموسيقى من صيغة المصنفات الفنية الجديدة حول الأغاني

أعرب عدد من المؤلفين والملحنين عن غضبهم الشديد، بسبب الصيغة الجديدة التي وضعتها المصنفات الفنية في التنازلات عن الأغاني.

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة لزملائه من الشعراء والملحنين محذرًا إياهم من اعتماد الصيغة الجديدة التي أُدخلت على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن الهدف منها لا يرتبط بحقوق المبدعين بل يخدم أغراضًا أخرى تمامًا بعيدة عن حماية حقوق المؤلفين.

موجة غضب من المصنفات الفنية

وطالب الشاعر من الجهات المختصة إجراء تعديل مناسب وعادل يحفظ حقوق المبدعين، داعيًا إلى توضيح أسباب هذا التغيير المفاجئ في الصيغة المعتمدة، متسائلًا: هل جاء التغيير استجابة لشكاوى معينة، أم أنه مجرد قرار إداري بلا مبررات واضحة؟

بينما قال الشاعر والملحن عزيز الشافعي: "الإدارة العامة لحق المؤلف بتقترح صيغة

تنازل تضيع بيه حق المؤلف، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء على رأي المتنبي".

