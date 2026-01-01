رامي صبري يحتفل بالعام الجديد مع والده في دبي ويوجه له رسالة

18 حجم الخط

احتفل الفنان رامي صبري بالعام الجديد برفقة والده، حيث شارك الجمهور بصورة معه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال تواجدهما في دبي.

رامي صبري يحتفل بالعام الجديد مع والده

وعلق رامي صبري على الصورة التي نشرها برفقة والده قائلا: الحاج صبري صاحبي وأبويا حبيبي.

قوة العلاقة بين شيرين وأحمد سعد

ومن ناحية أخرى، أكد المطرب رامي صبري أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات المصرية والعربية، قائلًا: «شيرين واحدة من الفنانات الكبار.. مفيش منها اتنين».

وأشار رامي صبري إلى قوة العلاقة التي تجمعه بكل من شيرين وأحمد سعد، موضحًا أنه دائم السؤال عنها وحرصه على الاطمئنان عليها دائمًا.

شيرين.. صوت يتصدر رغم الغياب

وقال صبري خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، إن شيرين عبد الوهاب ما زالت تحتفظ بمكانتها الفنية رغم غيابها عن الساحة لمدة ست سنوات، مضيفًا: «شيرين أكتر صوت مصري موجود على كل التطبيقات، ورغم إنها مش بتغني بقالها فترة، لكنها لسه متصدرة الفيوز لحد دلوقتي».

وأوضح أن هذا الحضور القوي يؤكد أن شيرين عبد الوهاب من الأصوات التي صنعت تاريخًا خاصًا في وجدان الجمهور المصري والعربي، وأن نجاحها المستمر يعكس قيمة موهبتها وأثرها الفني.

نداء لعودة شيرين إلى الساحة الفنية

وخلال حديثه، وجّه رامي صبري دعوة محبة لعودة شيرين إلى جمهورها، قائلًا: «بنقولها ارجعي بقى انتي وحشتينا».

وشدد على أن الجمهور مشتاق لسماع أعمال جديدة بصوتها، وأن عودتها ستمثل حدثًا مهمًا يعيد الحيوية للساحة الغنائية.

صوت أصيل لا يغيب

وأكد صبري أن استمرار أغاني شيرين في الصدارة رغم غيابها الطويل يثبت أن الفن الحقيقي لا يختفي، وأن الأصوات الأصيلة تبقى محفورة في الوجدان مهما مر الزمن.

واختتم رامي صبري حديثه بالتأكيد على تقديره الكبير لموهبة شيرين، معربًا عن أمله في أن تعود قريبًا للساحة الفنية ليستمتع جمهورها بصوتها المميز وأغانيها التي أثرت المكتبة الغنائية المصرية والعربية.

