ثقافة وفنون

نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي (صور)

محمد هنيدي يعزي هاني
محمد هنيدي يعزي هاني رمزي، فيتو
 أقيم اليوم عزاء والدة الفنان هاني رمزي داخل كنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

 

وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على تقديم واجب العزاء من أبرزهم: محمد هنيدي، أحمد عز، داليا البحيري، أكرم حسني، مصطفى شعبان، لطيفة، الإعلامي محمود سعد، محمد جمعة، الإعلامي جمال الشاعر، وآخرون.

 

وفاة والدة هاني رمزي

وكان شقيق  الفنان هاني رمزي أعلن يوم الإثنين الماضي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدته، وكتب قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

كما نعى  هاني رمزي والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر مجموعة من الصور مع والدته وكتب كلمات مؤثرة.


قال هاني رمزي: “أمى سابتنى وراحت السما.. ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاى من بعدك يا أمى الله يرحمك يا أمى وينيح روحك يا حبيبتى”.

 

