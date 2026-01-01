من القوافل إلى التدريب والنشء، كيف صنعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تأثيرها في 2025؟

18 حجم الخط

على مدار عام 2025، واصلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أداء دورها المحوري كذراع فاعلة من أذرع الأزهر الشريف في نشر المنهج الوسطي، وترسيخ قيم الاعتدال، وبناء الوعي الديني والمجتمعي، عبر خريطة واسعة من الأنشطة والبرامج التي امتدت إلى مختلف محافظات الجمهورية.

بجانب الاهتمام بـالطلاب الوافدين، والخريجين، والنشء، والأطفال، وذوي الهمم، حيث عكست حصيلة العام حجم الجهد المبذول، وتنوع مسارات العمل، من القوافل التوعوية وورش التدريب، إلى المبادرات الثقافية والتربوية، والإصدارات الموجهة لبناء الإنسان.

وذلك في إطار رؤية متكاملة تجمع بين الفكر، والتدريب، والخدمة المجتمعية، وتؤكد حضور الأزهر كقوة ناعمة مؤثرة داخل مصر وخارجها، في مواجهة التطرف، وتصحيح المفاهيم، وصناعة جيل واعٍ بقيمه وهويته.

قوافل توعوية تجوب المحافظات



كما شهد عام 2025م، من خلال 22 فرعًا تغطي كل محافظات مصر، نشاطًا واسعًا ومحوريًا، من خلال الندوات، والقوافل التوعوية، وورش العمل، لترسيخ المنهج الأزهري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، حيث تجاوز عدد الأنشطة 533 نشاطًا، بالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف كافة، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأثمرت هذه الجهود: تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي هدفت إلى مكافحة العنف والتطرف، وترسيخ المنهج الوسطي، وكثَّفت الفعاليات والبرامج الثقافية والدينية والتعليمية.



تطوير مهارات الوافدين لمواكبة المستجدات



وانطلاقًا من دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فى تنمية المستوى الفكري والعلمي، وتطوير قدرات الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، قامت المنظمة بتدريب 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، وعقدت 100 ورشة، لتطوير قدرات ومهارات الوافدين، لمواكبة المستجدات، وتأهيل الأزهريين لسوق العمل، ونشر المنهج الأزهري، كما عقدت 50 دورة تدريبية لتنمية المهارات التقنية والشخصية والتواصل الفعال والانفتاح والتعايش السلمي، فضلا عن المسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، للطلاب الوافدين والمصريين، والأطفال، وذوي الهمم، وكذا تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز روح التكافل، لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي.



وواصل مشروع «سفراء الأزهر» التابع للمنظمة في العام المنقضي، ترسيخ مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع جامعة الأزهر، لتأهيل الطلاب والخريجين علميًّا وعمليًّا، بما يتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل، حيث نجح المشروع في تنفيذ 100 برنامج تدريبي، وورشة عمل، استفاد منها نحو 15 ألف طالب وخريج وعضو هيئة تدريس، من مختلف كليات جامعة الأزهر، بالتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية متعددة، أبرزها وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، ووزارة الاتصالات، إلى جانب التعاون المشترك مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومكتبة الإسكندرية، ومركز أماك بمؤسسة الأهرام.



وتنوعت مجالات التدريب التي قدمها المشروع، لتشمل الجوانب اللغوية والثقافية والدينية والتربوية، إضافة إلى المجالات القانونية والطبية والزراعية، فضلًا عن تنمية المهارات الحياتية، والأعمال اليدوية والحرفية، بما يلبّي احتياجات شرائح مختلفة من الطلاب والخريجين.



«الأطفال يسألون الإمام».. يتصدر مبيعات معرض الكتاب



وتصدرت مجلة «نور» للأطفال خلال عام 2025م، برعاية وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المسيرة التربوية والثقافية في بناء وعي النشء على قيم الأزهر الشريف، حيث كان من أبرز إصداراتها: سلسلة «الأطفال يسألون الإمام»، التي تتناول أسئلة الأطفال في قضايا دينية وإنسانية، بأسلوب مبسط، وقد تُرجم الجزء الأول منها إلى عدة لغات، من بينها: الإنجليزية والفرنسية، دعمًا لرسالة الأزهر العالمية في نشر الفكر الوسطي، وقد تصدّر الكتاب مبيعات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورتيه: 2024 و2025.

كما تسعى المجلة إلى توزيع أعدادها بمختلف مكتبات الجمهورية ومكتبات وزارة التربية والتعليم.



كما أصدرت المجلة مجموعة متنوعة من الإصدارات التعليمية والقصص المصوّرة الهادفة، وخلال عام 2025، صدر عن المجلة الموجهة للفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة، 12 عددًا منتظمًا، ليصل إجمالي أعدادها إلى 120 عددًا، تناولت موضوعات وقصصًا تسهم في ترسيخ القيم والأخلاق والمبادئ.



كما صدر عن مجلة «نور الصغير»، المخصصة للأطفال من 3 إلى 6 سنوات، 12 عددًا منتظمًا خلال العام، ليصل إجمالي أعدادها إلى 77 عددًا، قُدمت في صورة قصص مصورة، برسومات جذابة، وشخصيات محببة للأطفال.



وفي إطار التوسع في المحتوى المرئي، أطلقت المجلة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، سلسلة فيديوهات: «أخلاقنا الجميلة»، التي تناولت موضوعات تربوية ووطنية مهمة، وقد نُشرت هذه الفيديوهات عبر صفحات رسمية، من بينها صفحات وزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية.



وفي إطار نشر الوعي جابت قوافل مجلة نور التوعوية المحافظات والقرى والنجوع للارتقاء بمستوى النشء وغرس القيم،

قافلة ثقافية توعوية وتثقيفية لمحافظة سوهاج، بالتعاون مع قطاع المعاهد...

كما نفذت المجلة برنامج «بلغت السابعة»، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات الصلاة والوضوء، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب عملي مبسط، وقد شهد البرنامج إقبالًا واسعًا، وحقق صدىً إيجابيًا لدى الأسر والمجتمع.



وختامًا حرصت المنظمة خلال العام 2025 على توطيد العلاقات والتعاون البناء مع كافة الجهات داخل مصر وخارجها، تحت مظلة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي وشركاء النجاح.

