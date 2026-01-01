كأس أمم أفريقيا، 5 نجوم خيبوا الآمال في دور المجموعات منهم ثنائي عربي

18 حجم الخط

انتهى دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وينطلق دور الـ16 بعد غد السبت، بمباريات نارية، حيث يواجه منتخب مصر نظيره بنين في هذا الدور.

وخلال دور المجموعات هناك نجوم خيبوا آمال جماهيرهم ومحبيهم، وظهروا بمستوى متراجع.

المغربي سفيان رحيمي

اختاره وليد الركراكي على حساب مهاجمين أكثر خبرة من بينهم أيوب الكعبي، فكانت أمام سفيان رحيمي فرصة ذهبية للظهور بشكل لافت على أرض المغرب وأمام جماهير منتخب أسود الأطلس، لكن في مباراتين، إحداهما كأساسي، لم يجد مهاجم العين إيقاعه المعهود.

وعجز سفيان رحيمي عن تهديد دفاعات الخصوم، وبرزت خيبة أمله بشكل خاص بإضاعته ركلة جزاء أمام جزر القمر، وكانت الفرصة ضائعة ليثبت نفسه في هجوم المغرب الذي كان غزير الأهداف.

المالي البلال توريه

كان يُتوقع أن يكون البلال توريه أحد أبرز لاعبي مالي، لكن البلال توري لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات.

في مباراتين، إحداهما كأساسي، افتقر مهاجم بيشكتاش التركي إلى الحدة والثقة، وأظهر إهداره لركلة الجزاء أمام زامبيا افتقار منتخب مالي للفعالية، خصوصا أن إهدار الفرص تسبب في تعادل منتخب النسور في 3 مباريات.

وبدون تسجيل أي هدف، يجسد توريه هجوم مالي الذي كان متوقعًا وغير فعال، فيما سيكون في مباراة ثمن النهائي أمام تونس أمام فرصة أخيرة للظهور بشكل جيد.

النيجيري أكور آدامز

في المنتخب النيجيري الذي قدم أداءً جماعيًا رائعًا، كان أكور آدامز مجرد ظل لمستواه المعهود خلال دور المجموعات.

وشارك أكور آدامز أساسيًا في 3 مباريات، لكن مهاجم إشبيلية لم يترك أي بصمة هجومية وكان حضوره في منطقة الجزاء نادرًا، ولم يصنع سوى فرص قليلة محققة، وفشل في التسجيل.

التونسي حازم المستوري

تألق مهاجم نادي ماتشاكالا بالدوري الروسي في المباريات التحضيرية الودية لمنتخب تونس بشكل مذهل وكان أحد 3 لاعبين في تاريخ منتخب تونس يحرز هدفا في شباك البرازيل.

وكان المستوري أفضل لاعب في تشكيلة نسور قرطاج في مباراة البرازيل الودية يوم 18 نوفمبر عندما افتتح باب التسجيل أمام كتيبة السامبا، إلا أنه فقد كل ذلك البريق في ملاعب المغرب.

ورغم أنه حصل على فرصة كاملة في تشكيلة سامي الطرابلسي وخاض 3 مباريات في الدور الأول، فإنه لم يحرز أي هدف في انتظار أن يتدارك وضعه ويظهر بأداء جيد أمام مالي في ثمن النهائي.

الجابوني برونو إيكويل مانجا

فشل القائد برونو إيكويل مانجا، في انتشال الجابون من هزيمتين، في مباراتين، شارك فيهما أساسيًا، إذ مُني منتخب الفهود بهزيمتين.

ولم يُجسد اللاعب المخضرم دور القائد الذي يحتاجه فريقه. كانت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مُحبطة للاعب المحوري الذي كان يُتوقع منه أن يُعيد الاستقرار ويقود منتخب بلاده للدور الثاني على أقل تقدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.