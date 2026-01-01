بدء فرز الأصوات في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج واستمرار التصويت في 108 مقار في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لـ 27 دائرة انتخابية

18 حجم الخط

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب خارج مصر في اليوم الثاني والأخير، والتي تُجرى في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة حول العالم، حيث انتهت أعمال الاقتراع وبدأت عمليات الفرز في 31 مقرًا انتخابيًا، فيما لا تزال عملية التصويت مستمرة داخل 108 مقار حتى الآن، وذلك في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 27 دائرة انتخابية ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا داخل 10 محافظات

وشهد اليوم الثاني من التصويت مباشرة جميع المقار الانتخابية لأعمالها، عقب استئناف آخر مقر انتخابي بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكتمل بذلك فتح جميع المقار بالخارج. ومن المقرر أن يتم غلق المقار تباعًا وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، على أن تبدأ أعمال الفرز فور انتهاء عملية التصويت.

ومن المنتظر أن يكون مقر لوس أنجلوس آخر المقار الانتخابية التي تنتهي من أعمال التصويت وتبدأ فيها عمليات الفرز، وذلك في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة بتوقيت القاهرة. وعقب الانتهاء من الحصر العددي، يتم إرسال جميع أوراق العملية الانتخابية إلى داخل البلاد عبر الحقائب الدبلوماسية، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

