أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار في أول أيام 2026

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص لسقوط  أمطار متوسطة إلى غزيرة على كافة السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة ونشاط للرياح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس


كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس بالتزامن مع أول أيام العام الجديد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

