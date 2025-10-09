الكيانات غير الشرعية تهدد موسم الحج والعمرة.. شركات السياحة تترقب اعتماد الضوابط.. وتراجع العملات الأجنبية وراء انخفاض الأسعار

فى خطوة هى الأبرز منذ سنوات طويلة، قررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بتسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى حجز برامج الحج السياحى للموسم القادم 1447 هـ، كأول جهة تعلن عن فتح باب حجز البرامج فى مصر خلال الموسم الجاري.

ورغم قرار وزارة السياحة والآثار بفتح الباب أمام المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج من خلال قرعة الحج السياحي، لا يزال إقبال المواطنين على حجز برامج الحج السياحى ضعيفًا، على الرغم من الحملات الإعلامية التى قامت بها غرفة شركات السياحة لتعريف المواطنين بفتح باب الحجز، إلا أن الشركات ما زالت تبحث عن الراغبين فى أداء مناسك الحج السياحي.

من جانبه قال إبراهيم هلال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن أسعار برامج الحج السياحى ستكون أقل من الموسم الماضى بقيم ستتراوح من 20 إلى 40 ألف جنيه، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن شركات السياحة فى انتظار اعتماد شريف فتحى وزير السياحة والآثار لضوابط الحج السياحى المقرر لها الأسبوع الجاري، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للجنة العليا للحج.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن شركات السياحة تواصل استقبال طلبات المواطنين لحجز برامج الحج السياحى للموسم القادم، حيث تقوم بعض الشركات بتسجيل رغبات المواطنين بصورة الرقم القومى فقط، فيما تقوم بعض الشركات الأخرى بتحصيل مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحى من المواطنين، وذلك بمعدل 50 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، و80 ألفًا لبرامج 5 نجوم، و100 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم «كدانة».

وأشار إلى أن الشركات طالبت اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة بحل المشاكل المستمرة لتسكين حجاج بيت الله الحرام فى مشعر منى، والتى كان آخرها عدم توافر مخيمات لعدد من حجاج شركات السياحة خلال الموسم الماضي، حيث قامت الشركات بتوفير وسائل انتقال للحجاج لنقلهم بين مشعر منى وأماكن الإقامة فى مكة المكرمة، وهو ما أثر على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة أن الغرفة مستمرة فى مراقبة سوق الحج والعمرة فى مصر لمكافحة عمل الشركات والكيانات غير المرخصة فى مصر، والتى تمارس عملها فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، حيث يتم عمل بلاغات رسمية بأسماء تلك الكيانات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضافت المصادر أن الغرفة رصدت 16 كيانًا غير شرعيًا تخصص فى العمل بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وتم إبلاغ السلطات المختصة فى مصر لإغلاق تلك الكيانات، خاصة أنها تعمل بعيدًا عن مظلة الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، ولم تحصل على التراخيص اللازمة للعمل فى تفويج الرحلات، ولا يوجد رقابة عليها من جانب الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الغرفة نظمت العديد من الحملات الترويجية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع الكيانات وسماسرة موسم الحج، والتعامل مع الشركات الرسمية الحاصلة على تراخيص العمل بالدولة، خاصة أن التعامل مع الكيانات غير المرخصة يعرض حياتهم للخطر فى ظل عمل تلك الكيانات خارج الجهات المرخص لها بالعمل فى الحج والعمرة فى مصر، كما أنه لا توجد أى رقابة عليها فى تقديم الخدمات المقررة للحجاج والمعتمرين، ولا تقدم للمسافرين تأشيرات قانونية مخصصة لأداء مناسك الحج والعمرة، بل تقوم بتسفير الراغبين فى أداء المناسك بتأشيرات مخالفة مثل تأشيرات الزيارة.

وأوضحت المصادر أن السفر بتلك التأشيرات غير مصرح به لأداء مناسك الحج، وهو ما يعرض المسافرين للترحيل واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السلطات السعودية، فضلًا عن أنه لا يسمح لحامليها بالدخول لأداء المناسك أثناء التواجد بالمملكة.

