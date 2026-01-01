الخميس 01 يناير 2026
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول وليدز
ليفربول وليدز
الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بـ 4 مواجهات.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساء | بي إن سبورت 1

كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساء | بي إن سبورت 2

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساء | بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساء | بي إن سبورت 2

 

وكانت الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بإقامة 6 مواجهات وجاءت النتائج كالتالي..

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد
تشيلسي 2-2 بورنموث 
نوتينجهام 0-2 إيفرتون 
وست هام 2-2 برايتون 
آرسنال 4-1 أستون فيلا 
مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون 

 

وسحق  آرسنال ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما  الثلاثاء الماضي، في قمة الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي 

وبهذا الفوز عزز آرسنال صدارة الترتيب بهذا الانتصار الساحق بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، وألحق هزيمة قاسية بأستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

أهداف مباراة آرسنال وأستون فيلا 

سجل رباعية الجانرز جابرييل ماجالهايس في الدقيقة 48، ومارتن زوبيمندي في الدقيقة 52، ولياندرو تروسارد الثلاثية في الدقيقة 69 قبل أن يعود المهاجم جابرييل جيسوس لهز الشباك بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 78.

