الأربعاء 31 ديسمبر 2025
ديربي و4 بطولات، مواعيد مباريات مانشستر سيتي في يناير 2026

ينتظر مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش مباريات من العيار الثقيل خلال شهر يناير 2026 في 4 بطولات.

ويغيب عمر مرموش حاليا عن صفوف مان سيتي بسبب تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026


سندرلاند ومانشستر سيتي، الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وتشيلسي، الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وبرايتون، الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، الأربعاء 7 يناير 2026، 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وإكستر، دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت 10 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، الثلاثاء 13 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بودو جليمت ومانشستر سيتي، الجولة السابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 20 يناير 2026، 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون، الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي وجالطة سراي، الجولة الثامنة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

