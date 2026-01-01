تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يحتضن ملعب "الأنفيلد" مباراة ليفربول وليدز يونايتد، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 26.

ويغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول تواجده رفقة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: سوبوسلاي، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويسعى ليفربول بقيادة سلوت للفوز أمام ليدز يونايتد، بعدما فرض عليه الأخير تعادلًا قاتلًا على ملعبه بثلاثة أهداف لمثلهم، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي في مباراة الدور الأول.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.



ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 20 نقطة في المركز السادس عشر.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026

ليفربول وليدز يونايتد، الدوري الإنجليزي، الخميس 1 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام وليفربول، الدوري الإنجليزي، الأحد 4 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

آرسنال وليفربول، الدوري الإنجليزي، الخميس 8 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وبارنسلي، كأس الاتحاد الإنجليزي، الإثنين 12 يناير 2026، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وبيرنلي، الدوري الإنجليزي، السبت 17 يناير 2026، 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مارسيليا وليفربول، دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 21 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث وليفربول، الدوري الإنجليزي، السبت 24 يناير 2026، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول وقره باج، دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 28 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي، السبت 31 يناير 2026، 10 مساءً بتوقيت القاهرة

