فوائد القلقاس لصحة القلب واستعادة شباب البشرة

فوائد القلقاس لصحة الجسم عديدة، فهو من الخضروات الشتوية المميزة بقيمتها الغذائية العالية، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القلقاس عديدة، فهو مصدر غذائي غني بالفوائد الصحية التي تُعزز صحة الجسم بشكل عام.



أهم فوائد القلقاس لصحة الجسم



وتستعرض الدكتورة مها، فوائد القلقاس الصحية والغذائية وأهميته للجسم.



أولًا: القيمة الغذائية للقلقاس

يتميز القلقاس بأنه مصدر غني بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل:

الكربوهيدرات المعقدة: القلقاس يُعد مصدرًا مثاليًا للطاقة بفضل محتواه من الكربوهيدرات المعقدة، التي تُهضم ببطء مما يمنح طاقة مستدامة للجسم.

الألياف الغذائية: يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

الفيتامينات: القلقاس غني بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة وفيتامين E الذي يعزز صحة البشرة ويحمي الخلايا من الأكسدة.

المعادن: يحتوي القلقاس على البوتاسيوم، الذي يُحافظ على توازن السوائل وضغط الدم، بالإضافة إلى الحديد، المغنيسيوم، والكالسيوم الضرورية لصحة العظام.

القلقاس

ثانيًا: فوائد القلقاس الصحية



1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر القلقاس خيارًا غذائيًا ممتازًا لدعم صحة الجهاز الهضمي. فبفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف، يُساعد القلقاس في تحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ومتلازمة القولون العصبي. كما تعمل أليافه على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الميكروبيوم المعوي.



2. تعزيز صحة القلب

القلقاس يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ونسبة عالية من البوتاسيوم، مما يجعله غذاءً مثاليًا لدعم صحة القلب. البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف الغذائية الموجودة في القلقاس على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

3. تعزيز صحة الجهاز المناعي

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يلعب القلقاس دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي للجسم. فيتامين C يُحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، بينما تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرة، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

4. المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم

على الرغم من أن القلقاس غني بالكربوهيدرات، إلا أن مؤشره الجلايسيمي (GI) منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم. هذا يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى التحكم بمستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الألياف الغذائية في القلقاس في إبطاء عملية امتصاص السكر، مما يُساعد على استقرار مستوياته.

5. دعم صحة البشرة

القلقاس غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E وفيتامين C، مما يجعله مفيدًا لصحة البشرة. تعمل مضادات الأكسدة على تقليل تأثير الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، كما يُساعد فيتامين C في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يُحسن مرونة البشرة ويقلل من التجاعيد.

6. تحسين صحة العظام

يُوفر القلقاس نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العظام وتقويتها. تناول القلقاس بانتظام يُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

7. تحسين وظائف الأعصاب والعضلات

محتواه الغني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم يجعله غذاءً مفيدًا لدعم وظائف الأعصاب والعضلات. هذه المعادن تُساعد في تقليل التشنجات العضلية وتعزيز استرخاء العضلات، بالإضافة إلى دعم وظائف الجهاز العصبي.

8. تعزيز فقدان الوزن

القلقاس مناسب للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن، فهو قليل الدهون وغني بالألياف التي تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة. يُساعد ذلك على تقليل استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم، مما يُساهم في التحكم بالوزن.

تفريز القلقاس

ثالثًا: طرق تناول القلقاس



يمكن تحضير القلقاس بعدة طرق مختلفة، منها:

الطهي بالبخار: يُعتبر من أفضل الطرق للحفاظ على قيمته الغذائية.

الحساء: يمكن إضافته إلى الحساء للحصول على طبق مغذي ولذيذ.

القلي: يُمكن تقطيعه إلى شرائح وقليه كبديل صحي للبطاطس المقلية.

الخبز: يُمكن طحن القلقاس واستخدامه كدقيق لتحضير الخبز والمعجنات.



رابعًا: الاحتياطات

على الرغم من فوائد القلقاس العديدة، يجب تناوله بطريقة صحيحة، حيث إن القلقاس النيء يحتوي على مركبات تُعرف باسم أكسالات الكالسيوم، التي قد تُسبب تهيجًا في الحلق أو الحساسية لدى بعض الأشخاص. لذلك، من المهم طهي القلقاس جيدًا قبل تناوله.

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