الدفاع الروسية تعلن إسقاط 53 مسيرة أوكرانية اليوم

الدفاع الروسية تعلن
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 53 مسيرة أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تصدت ودمرت اليوم الأربعاء 53 مسيرة جوية أوكرانية ثابتة الجناح فوق بعض المناطق الروسية.

 

مهاجمة أهداف داخل روسيا الاتحادية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة أهداف داخل روسيا الاتحادية في اليوم الأخير من عام 2025. وقد نجحت قوات الدفاع الجوي الروسية في صد كافة الهجمات.

وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 31 ديسمبر، في الفترة من الساعة 08:00 إلى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 53 مسيرة جوية أوكرانية: 40 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتان فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وأوريول، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعات فولجوجراد وروستوف وتولا وياروسلافل".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الإثنين الماضي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 30 أو حتى 50 عاما.

 

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا 

في سياق متصل، قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي منشور ⁠على منصة "إكس"، كتب ⁠دميترييف، المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع ‌الدول الأجنبية: "العالم ‌كله يقدر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".

ويعد هذا التعليق أول رد فعل روسي على لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا، لمناقشة سبل إنهاء حرب أوكرانيا.

وبعد اللقاء قال ترامب، الأحد: إن نتائج المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قد تعرف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع زيلينسكي: "أعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع بطريقة أو بأخرى" ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية".

ورغم ذلك، قال ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع زيلينسكي، موضحا: "نحن نقترب كثيرا، وربما نقترب جدا من إنهاء الحرب".

 

أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس

كما قال الرئيس الأمريكي: إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا.

وأجاب على سؤال بشأن منطقة دونباس قائلا: "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يعتقد أن زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن صنع السلام.

