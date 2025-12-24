أحمد فهمي يكشف لمعتز التوني في "فضفضت أوي" ذكريات خاصة مع أحمد السقا

18 حجم الخط

حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "فضفضت أوي" مع المخرج معتز التوني، حيث تحدث خلال اللقاء عن تجربته الفنية والإنسانية مع الفنان أحمد السقا في فيلمهما أحمد وأحمد، كاشفًا كواليس جمعتهما بعيدًا عن الأضواء.

وفي البداية استرجع معتز وفهمي الذكريات التي جمعتهما بالسقا في فيلم سمير وشهير وبهير، حيث كشف التوني أنه ذهب إلى أحمد السقا كثيرًا لإقناعه بالمشاركة في مشهد بالفيلم، ووافق السقا بشرط التواجد في موقع التصوير لمدة ساعتين فقط، لكنه في النهاية قضى معهم اليوم كله في إشارة إلى تفاني السقا وحرصه على دعم الجميع.

ووصف أحمد فهمي السقا بأنه شخصيته الحقيقية أمام الكاميرا هي نفسها في الواقع، قائلًا: "نفس الهيبرة"، مستشهدًا بقيام السقا بأداء "حركات أكشن"في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد في دبي أمام الجميع، وقال فهمي “إحنا أصلًا داخلين عادي وفي ناس بيعملوا شو وكانوا بيعملوا شقلباظات كفقرة.. أنا كنت واثق إن هو لما يشوف دي.. الموضوع مش هيخلص هنا".

كما وصف فهمي أحمد السقا بأنه أطيب إنسان وأنه “جدع”، وشارك فهمي المخرج معتز التوني موقفًا كوميديًا له مع السقا أثناء إقامة العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد" في السعودية، حيث أكد أحمد فهمي أن السقا كان يجلس في غرفة فهمي وجاء ذكر الجن فقال السقا "هحضرلك عفريت".

وتابع أحمد فهمي أن السقا قال في الظلام: “أنا أحمد صلاح السقا، لا تأذيني ولا أؤذيكم”، وأضاف فهمي ساخرًا “الخوف اتحول إن نفسي العفريت يطلع يفض الاشتباك ده، يمكن لما يطلع ينقذني أنا”.

برنامج فضفضت أوي

و"فضفضت أوي" برنامج مختلف، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من نجوم الفن، ويعد برنامج "فضفضت أوى" من أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية، وهو مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، ومن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد بالاضافة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.