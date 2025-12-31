آسيا تتصدر المشهد المالي في 2025، قفزات تاريخية لمؤشري نيكاي الياباني وكوسبي الكوري

18 حجم الخط

شهدت الأسواق الآسيوية أداء استثنائيا خلال عام 2025، حيث تصدرت مؤشراتها المالية العالم مسجلة مكاسب قياسية، وذلك رغم تحديات الحرب التجارية وبيئة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

نيكاي 225 يحقق أعلى قفزة منذ عقود

اختتم مؤشر نيكاي 225 العام عند مستوى 50,339.48 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بمستواه في نهاية 2024، وهي أكبر قفزة سنوية يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وللمؤشر أن يصل إلى ذروته عند 52,411.34 نقطة في أكتوبر 2025، ويعود هذا الأداء المبهر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الطفرة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تشكل هذه الشركات أكثر من نصف وزن المؤشر.

كما أسهمت سياسات التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، في دعم معنويات السوق.

واجه المؤشر بعض التحديات، مثل الهبوط الحاد في أبريل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، والمخاوف المترتبة على الصفقات الكبيرة.

مؤشر كوسبي يحقق أفضل أداء سنوي

سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أداءً هو الأقوى عالميًا، حيث قفز بنسبة مذهلة بلغت 75.6% خلال العام، ليختتم فوق مستوى 4100 نقطة بعد أن كان عند 2400 نقطة نهاية 2024.

يقف وراء هذا الصعود التاريخي موجة الاستثمارات الضخمة في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات بقيادة عمالقة مثل سامسونج وإس كيه هاينكس، مدعومة بالطلب العالمي المتصاعد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذاكرة عالية النطاق (HBM).

كما ساعدت إصلاحات الحوكمة الحكومية، التي تهدف لمعالجة "الخصم الكوري"، وتحول تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة، في دفع المؤشر للأعلى.

تطلعات وتحديات في الأفق

رسخ عام 2025 مكانة آسيا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، بفضل ثورتي التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

بينما تشير هذه المؤشرات القياسية إلى زخم قوي قد يستمر، تبقى الأسواق الآسيوية تحت مراقبة دقيقة للتحديات القائمة، أبرزها التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تؤثر على مسيرة النمو المتوقعة في عام 2026.

