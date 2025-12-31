الأربعاء 31 ديسمبر 2025
زحام وأضواء وبابا نويل، شرق الإسكندرية يتزين لاستقبال العام الجديد في ليلة رأس السنة (فيديو)

شهدت ميادين وشوارع ومولات شرق الإسكندرية، زحاما شديدا استعدادا للاحتفال بليلة رأس السنة، وسط مظاهر عارمة للاحتفال وتجهيز المنطقة لهذا الغرض من أضواء وزينات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

آخر تطورات سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

محافظ دمياط يختتم أسبوع الاستدامة بالإعلان عن خطوات جادة نحو مدن خضراء واقتصاد مستدام

شجرة ضخمة وأضواء للاحتفال بالعام الجديد

وأقيمت شجرة عيد ميلاد ضخمة، ومجسم لعربة بابا نويل وبوابات مضاءة بالأنوار المبهرة ومجسم كتب عليه 2026 وتحولت أغطية أعمدة الإنارة علي هيئة أجراس عيد الميلاد.

 

وأجرت فيتو بثا مباشرا من منطقة جرين بلازا وسط زحام شديد بها والاستعداد إلى الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2026.

الاستعداد لبداية العام 

واستعدت المنطقة لإطلاق البالونات في تمام الساعة ١٢ منتصف الليل مع بدء العام الجديد فعليا وإطلاق الألعاب النارية والليزر بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وسط تواجد أمني مكثف داخل المنطقة ومحيطها للتدخل في حال وجود أي ما يعكر صفو الليلية. 

الاحتفال برأس السنة الميلادية في الإسكندرية يختلف كثيرا عن باقي المحافظات، وخاصة بمنطقة جرين بلازا سموحة شرق المدينة، حيث يجري الاستعداد للاحتفال برأس السنة بشكل مختلف، من مجسمات لبابا نويل وعربته وشجرة الكريسماس. 

