ويتكوف: بحثنا مع الأوروبيين ورئيس الوفد الأوكراني الخطوات التالية بعملية السلام

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي، ويتكوف، أن الاجتماعات التي عُقدت مع الأوروبيين ورئيس الوفد الأوكراني تناولت الخطوات المقبلة في عملية السلام، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تسريع جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ضمان حماية المدنيين وتطبيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ولفت ويتكوف إلى أن المحادثات ركزت على تعزيز الضمانات الأمنية لضمان حماية المدنيين وتطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل فعال بين روسيا وأوكرانيا، بما يحد من تجدد الأعمال العدائية ويؤسس لبيئة آمنة للتقدم في المفاوضات.

وتابع: كما تم خلال الاجتماعات بحث تطوير آليات جديدة تساهم في دفع المحادثات الدبلوماسية إلى الأمام بشكل ملموس، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لضمان نجاح الحلول الدبلوماسية واستدامتها على المدى الطويل. وأكد ويتكوف أن المرحلة القادمة من المفاوضات ستتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف المعنية بالشروط والضمانات الأمنية المطلوبة، مع الاستمرار في الاتصالات لتقييم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحقيق تقدم فعلي على الأرض.

من جانبها أكدت أوكرانيا أن المحادثات التي جرت اليوم مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة أسهمت بشكل واضح في تنسيق المواقف السياسية والأمنية، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تطورات الحرب والتحديات المرتبطة بها.

أوكرانيا: محادثات ثلاثية لتوحيد الرؤى السياسية والأمنية بشأن المرحلة المقبلة

أوضحت كييف أن اللقاءات مع الأوروبيين والأمريكيين ركزت على تقريب وجهات النظر حيال الملفات الأساسية، وعلى رأسها الدعم العسكري والاقتصادي، وآليات التعامل مع التصعيد الروسي، بما يضمن موقفًا غربيًا موحدًا وقادرًا على التأثير في مسار الأزمة.

أوكرانيا: التأكيد على استمرار الاتصالات وصولًا إلى حلول عملية على الأرض

وشددت أوكرانيا على أن الاتصالات مع الشركاء الغربيين لن تكون محصورة في هذه الجولة فقط، بل ستتواصل خلال الفترة المقبلة بهدف الانتقال من مرحلة التنسيق السياسي إلى بلورة حلول ملموسة، تعكس التفاهمات المشتركة وتترجمها إلى خطوات عملية.

رهان أوكراني على الدعم الغربي المشترك في مواجهة التحديات

وتعكس التصريحات الأوكرانية حرص كييف على الحفاظ على زخم الدعم الأوروبي–الأمريكي، باعتباره عنصرًا حاسمًا في تعزيز قدرتها على الصمود، سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي، في ظل استمرار الصراع وتعقيد مسارات التسوية.

روسيا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسئولين مطلعين أن المخابرات الأمريكية زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية دقيقة، ساعدتها في تنفيذ هجمات استهدفت مصافي نفط داخل الأراضي الروسية، في خطوة تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق غير المعلن بين واشنطن وكييف.

