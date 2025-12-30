الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 41738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2%  عند مستوى 51432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3%  عند مستوى 18968 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17%  عند مستوى 4638 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15%  عند مستوى 13180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 17430 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36%  عند مستوى 4519 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

.وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX35 30 محدد الأوزان الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية البورصة المصرية رأس المال السوقي شركات المتوسطة والصغيرة

مواد متعلقة

90.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم

البورصة تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع وتربح 24 مليار جنيه

93.23 % قيمة التداول للسندات (أذون الخزانة) خلال الربع الثالث

1.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads