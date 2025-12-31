الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى مساء اليوم الأربعاء

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك الاهلى المصرى، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات مساء اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 47.65 جنيها.

سعر البيع 47.75 جنيها.

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 55.85 جنيها.

سعر البيع 56.14  جنيها.

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 63.86  جنيها.

سعر البيع 64.34  جنيها.

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.66 جنيها. 

 سعر البيع 12.73جنيها.  

 

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.96 جنيها. 

سعر البيع 13جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 154.23 جنيها

سعر البيع 155.14 جنيها

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات العربية اسعار العملات فى البنك الاهلى اسعار العملات فى البنك الاهلى المصرى أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات في البنك اسعار العملات مقابل الجنيه فى البنك الاهلى اسعار العملات مقابل الجنيه الأهلي المصري الإسترليني في البنك الأهلي المصري البنك الأهلى المصرى

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب , عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية آخر أيام 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

سيراميكا يحقق أول فوز له في كأس عاصمة مصر على حساب فاركو

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم 2-0 على البنك الأهلي بالشوط الأول

خدمات

المزيد

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة الإسراء والمعراج في 2025 وحكم صيام يومها وإحياء ليلها

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads