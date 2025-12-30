الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

ويعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي: 
47.64 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.  

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.67 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.67 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:

47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم. 

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة. 

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

اقرأ أيضًا: الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدولار فى البنوك اسعار الدولار أسعار الدولار في البنوك اليوم البنك المركزى المصرى البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى البنوك المصرية البنوك الدولار في البنك الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار وصل لكام الدولار وصل لكام النهارده

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين

بعد الارتفاعات الخيالية، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

من يقود هيئة الاستثمار في 2026؟ الجوسقي يقترب وأداء حسام هيبة تحت التقييم

سعر جرام الفضة مساء اليوم الأحد بالصاغة

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة بكأس عاصمة مصر

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads