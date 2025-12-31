الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من تفشي وباء جديد يهدد القطاع

غزة
غزة
18 حجم الخط

حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور بسام زقوت، من مخاوف حقيقية من ظهور وباء جديد في القطاع، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الصحية والبيئية، وانتشار القوارض بين خيام النازحين.

 

انتشار القوارض بين خيام النازحين

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال زقوت إن الجهات الطبية ترصد مؤشرات مقلقة لاحتمال انتشار مرض "ليبتوسبيروز" (Leptospirosis)، وهو مرض معد ينتقل إلى الإنسان عبر التلامس مع بول الفئران والقوارض، التي تكاثرت بشكل لافت في مناطق النزوح المكتظة.

وأوضح أن خطر العدوى يزداد مع اختلاط مياه الأمطار والفيضانات الملوثة بفضلات القوارض، خاصة عند ملامستها لجروح في الجلد.

وأكد زقوت أن الأطفال يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، ولا سيما أولئك الذين يلعبون في المياه الملوثة حفاة الأقدام داخل مخيمات النزوح.

 

استمرار الحصار وتكدس مئات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية

وأضاف أن الطواقم الطبية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قامت بسحب عينات من عدد من المصابين لإرسالها إلى مختبرات خارج قطاع غزة، في ظل غياب الإمكانات المخبرية اللازمة محليا نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية الصحية خلال الحرب المستمرة.

وأشار إلى أن استمرار الحصار وتكدس مئات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية، وانعدام وسائل الوقاية، يضاعف من احتمالات تفشي الأوبئة.

وشدد مدير الإغاثة الطبية في غزة على أن القطاع يواجه أزمة صحية مركبة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لمنع كارثة وبائية جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ليبتوسبيروز الأمطار والفيضانات قطاع غزة النازحين تفشي الأوبئة

مواد متعلقة

تنفيذًا لتوجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة يعلن دخول قافلة إغاثية جديدة إلى غزة عبر ميناء رفح

أزمات غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر وسد النهضة أبرز تحديات السيسي في 2025

بسبب القواعد الجديدة، "أطباء بلا حدود" تترقب اليوم قرارا إسرائيليا بوقف عملها في غزة

بأوامر سياسية، جيش الاحتلال يعلق بعض عملياته في غزة حتى عودة نتنياهو من فلوريدا

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

القبض على سائق سيارة ربع نقل دهس شخصا في الزقازيق (فيديو)

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

خدمات

المزيد

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads