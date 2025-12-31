مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من تفشي وباء جديد يهدد القطاع

18 حجم الخط

حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور بسام زقوت، من مخاوف حقيقية من ظهور وباء جديد في القطاع، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الصحية والبيئية، وانتشار القوارض بين خيام النازحين.

انتشار القوارض بين خيام النازحين

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال زقوت إن الجهات الطبية ترصد مؤشرات مقلقة لاحتمال انتشار مرض "ليبتوسبيروز" (Leptospirosis)، وهو مرض معد ينتقل إلى الإنسان عبر التلامس مع بول الفئران والقوارض، التي تكاثرت بشكل لافت في مناطق النزوح المكتظة.

وأوضح أن خطر العدوى يزداد مع اختلاط مياه الأمطار والفيضانات الملوثة بفضلات القوارض، خاصة عند ملامستها لجروح في الجلد.

وأكد زقوت أن الأطفال يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، ولا سيما أولئك الذين يلعبون في المياه الملوثة حفاة الأقدام داخل مخيمات النزوح.

استمرار الحصار وتكدس مئات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية

وأضاف أن الطواقم الطبية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قامت بسحب عينات من عدد من المصابين لإرسالها إلى مختبرات خارج قطاع غزة، في ظل غياب الإمكانات المخبرية اللازمة محليا نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية الصحية خلال الحرب المستمرة.

وأشار إلى أن استمرار الحصار وتكدس مئات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية، وانعدام وسائل الوقاية، يضاعف من احتمالات تفشي الأوبئة.

وشدد مدير الإغاثة الطبية في غزة على أن القطاع يواجه أزمة صحية مركبة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لمنع كارثة وبائية جديدة.

