الكهرباء: تحرير محاضر سرقات للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة وتركيب مليوني عداد كودي

18 حجم الخط

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في مواجهة ارتفاع أحمال وتحقيق استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتلبية كافة الاحتياجات من التغذية الكهربائية خلال موسم الصيف الماضي والتي وصلت فيها الأحمال الكهربائية إلى أرقام غير مسبوقة بالوصول إلى 39800 ميجاوات.

إجراءات منع سرقة التيار الكهربائي والحد من ظاهرة الفقد

وأوضحت الوزارة أنها توسعات في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع السرقات والحد من الفقد الفنى وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، تم تحرير محاضر سرقات للتيار، حيث بلغت كمية الطاقة 4.2 مليار كيلووات ساعة، ويتم التنسيق والتعاون المستمر بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، وقد تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط.

تركيب العدادات الكودية

ويعمل القطاع على التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والتي تعد ضمن أولويات برنامج عمل المرحلة الحالية وضمن الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك وكذلك الحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وقد قامت شركات توزيع الكهرباء مؤخرا بتركيب حوالي 2 مليون عداد كودي وشحن لقيم استهلاك كمية طاقة 1.6 مليار ك.و.س.

تطوير مراكز خدمة العملاء

وأشارت الوزارة إلي أنه تم وضع معايير لتصنيف ومتابعة مؤشرات أداء مراكز الخدمة والتي يبلغ عددها 465 مركزا ووضع برنامج زمني لتطوير كافة مراكز الخدمة، وذلك لسرعة تلبية طلبات المواطنين وشحن العدادات مسبقة الدفع وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمشتركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.