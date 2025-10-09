المسلماني والشوربجي يفتتحان استديو ماسبيرو النهري بالمنيل (صور)

افتتح الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام استديو ماسبيرو النهري، في حضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة.

استوديو ماسبيرو النهري

وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس التليفزيون: “لقد سعدنا بحضور نخبة من الإعلاميين والكتاب الصحفيين من داخل وخارج ماسبيرو، كما سعدنا بحضور قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وتشريف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة”.

وأضاف: “اليوم تضاف لاستديوهات ماسبيرو الاستديو النهري، وهو موقع ساحر يطل علي نيل القاهرة، ويمتلك جمالًا استثنائيًا ليلًا ونهارًا، ويمكن للبرامج التليفزيونية بدء تصوير حلقاتها من الآن”.

