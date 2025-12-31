برئاسة مدبولي، بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لملفات العمل الحكومي.

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

ومن المقرر أن يتم مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، إلى جانب استعراض تقارير الوزارات والجهات المعنية حول الموقف التنفيذي لمشروعات الدولة.

رئيس الوزراء يتابع آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي

وفي سياق متصل تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى "صندوق مصر السيادي"، وكذلك موقف المحفظة العقارية للصندوق، وإدارة الطروحات المرتقبة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها الشركات القابضة، أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن هناك أصولًا تم طرحها وأن هناك إقبالًا عليها من قِبل عددٍ من المستثمرين، ومن بين هذه الأصول مربع الوزارات، ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، وفي غضون ذلك تم التشديد على أن هذه الأصول لن يتم بيعها ولكنها ستكون بمثابة شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع، بهدف الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه "صندوق مصر السيادي" في تعظيم العائد على الأصول الحكومية واستغلالها أفضل استغلال.

وأضاف: تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على تعظيم جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها أفضل استفادة.









