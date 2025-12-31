الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد فتحي رئيسا لبعثة منتخب كرة اليد في البطولة الأفريقية

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، يتولى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها يناير المقبل في رواندا.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير المقبل برواندا.

منتخب مصر يعسكر في إسبانيا

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، إلى إسبانيا غدا الخميس، للدخول في معسكر مغلق ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبا وهم، 

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كل من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، والمقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد خالد فتحي اتحاد كرة اليد بطولة كأس الأمم الأفريقية كاس الامم اسبانيا

مواد متعلقة

كرة اليد، باريس سان جيرمان يعلن رحيل عبد الرحمن فيصل

لا يقهر، 7 ولايات نصبت حسن مصطفى ملكا لإمبراطورية كرة اليد

بلا هزائم، مشوار ألمانيا والنرويج قبل نهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

إحياء ذكرى ممدوح الليثي بالتليفزيون المصري غدا

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

زغلول صيام يكتب: أرجوكم بلاش طيارات للمغرب الآن!

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads